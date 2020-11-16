Son dakika haberi: Dünyaya umut olan corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş tarihini açıkladı!

Son dakika haberler… Tüm dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısının üretici firmalarından olan BioNTech şirketinin CEO'su olan Türk bilim insanı salgına dair flaş açıklamalarda bulundu. Bu kışın zorlu geçeceğini ifade eden Şahin, aşımızla beraber enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak dedi ve normale dönüş için tarih verdi. İşte koronavirüse karşı dünyanın ilk olumlu sonuç aldığı aşının üreticilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin'in son dakika açıklaması…

SALGININ SONA ERECEĞİ TARİHİ VERDİ! DÜNYANIN UMUDU O AŞI…

Koronavirüs salgınında geçtiğimiz hafta yaşanan flaş gelişme ile yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç elde edilen aşının üreticilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, bu kez de milyonların merakla beklediği o soruyu yanıtladı. Türk bilim insanı aşının uygulamaya geçmesiyle beraber tüm dünyanın normale döneceği o tarihi açıkladı…