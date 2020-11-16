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Kovid-19 nedeniyle bağışının düştüğü 'da 5 günlük kan stoku kaldı

'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle bağışının düştüğü ve ülkenin sadece 5 günlük kan stoku kaldığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:40 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:53 ABONE OL
Kovid-19 nedeniyle kan bağışının düştüğü İran'da 5 günlük kan stoku kaldı

İran Kan Nakli Kurumu Sözcüsü Beşir Hacı Beygi, "İran" gazetesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19, kan bağışını düşürdü. Ülkede 5 günlük kan stoku kaldı. Bağışçılara, kan vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Başkent Tahran'da kana ihtiyaç duyulan 160 hastane ve sağlık kuruluşu bulunduğuna dikkati çeken Hacı Beygi, "Nisandan ekime kadar Tahran'da kan stoku yüzde 10 düşüş göstermişti. Bugünlerde ise bu düşüş yaklaşık yüzde 25'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41 bin 979'a, vaka sayısı da 775 bin 121'e ulaştı.

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Kovid-19 nedeniyle kan bağışının düştüğü İran'da 5 günlük kan stoku kaldı
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