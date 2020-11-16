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'den sosyal teması daha da azaltma çağrısı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni bir çağrı yaptı. Merkel, sosyal temasın daha da azaltılması konusunda uyardı.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 00:24 Son Güncelleme: 17.11.2020 00:24 ABONE OL
Merkel'den sosyal teması daha da azaltma çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni mesajlar verdi. Merkel, video konferans üzerinden eyalet başbakanlarıyla yaptığı Kovid-19 konulu toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL PARTİ VE KUTLAMALARDAN KAÇININ"

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin salgının katlanarak büyümesini engellediğini belirten Merkel, "Gerçekleşmeyen her temas iyidir. Bu yüzden bir kez daha açıkça ifade ediyoruz; özel parti ve kutlamalardan tamamen kaçınmalısınız" dedi.

MASKE DAĞITILACAK

Salgın ile mücadele konusunda 25 Kasım'da tekrar bir toplantı yapılacağını duyuran Merkel, gelecek haftaki toplantıda 30 Kasım'da sona ermesi planlanan kısıtlamaların sıkılaştırılmasının gündemde olacağını belirtti.

Merkel ayrıca ihtiyacı olanlara 15 FFP2 türü maskeyi cüzi bir katkı payıyla dağıtma kararı aldıklarını ifade etti.

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Merkel'den sosyal teması daha da azaltma çağrısı
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