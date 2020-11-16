Ölenlerin sayısı 1.5 milyona yaklaşıyor

Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 54 milyon 466 bini geçti. 1 milyon 320 bin 488 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 988 bin 123 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İşte dünyadaki diğer gelişmeler;
ROMANYA:
Piatra Neamt şehrinde koronavirüs hastanesinin acil bölümünde yangın çıktı. Yangında solunum cihazına bağlı 16 hastadan 10'u yaşamını yitirdi.
FRANSA:
Virüs 24 saatte 32 bin 95 kişiye bulaştı.
İNGİLTERE:
Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, milyonlarca dozun yılsonuna kadar hazır olacağını söyledi.
AVUSTURYA:
Korona vakalarında yaşanan patlama sonrası yeni kısıtlamalar hayata geçirilecek.
UKRAYNA:
Sağlık Bakanı Maksim Stepanov koronavirüse yakalandı.