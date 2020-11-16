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Ölenlerin sayısı 1.5 milyona yaklaşıyor

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Ölenlerin sayısı 1.5 milyona yaklaşıyor
Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 54 milyon 466 bini geçti. 1 milyon 320 bin 488 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 988 bin 123 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İşte dünyadaki diğer gelişmeler;
ROMANYA: Piatra Neamt şehrinde koronavirüs hastanesinin acil bölümünde yangın çıktı. Yangında solunum cihazına bağlı 16 hastadan 10'u yaşamını yitirdi.
FRANSA: Virüs 24 saatte 32 bin 95 kişiye bulaştı.
İNGİLTERE: Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, milyonlarca dozun yılsonuna kadar hazır olacağını söyledi.
AVUSTURYA: Korona vakalarında yaşanan patlama sonrası yeni kısıtlamalar hayata geçirilecek.
UKRAYNA: Sağlık Bakanı Maksim Stepanov koronavirüse yakalandı.
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Ölenlerin sayısı 1.5 milyona yaklaşıyor
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