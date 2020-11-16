Ölenlerin sayısı 1.5 milyona yaklaşıyor

Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 54 milyon 466 bini geçti. 1 milyon 320 bin 488 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 988 bin 123 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İşte dünyadaki diğer gelişmeler;Piatra Neamt şehrinde koronavirüs hastanesinin acil bölümünde yangın çıktı. Yangında solunum cihazına bağlı 16 hastadan 10'u yaşamını yitirdi.Virüs 24 saatte 32 bin 95 kişiye bulaştı.Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, milyonlarca dozun yılsonuna kadar hazır olacağını söyledi.Korona vakalarında yaşanan patlama sonrası yeni kısıtlamalar hayata geçirilecek.Sağlık Bakanı Maksim Stepanov koronavirüse yakalandı.