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’da sokaklar savaş alanına döndü: 3 ölü

Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Peru’da sokaklar savaş alanına döndü: 3 ölü
Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın kongredeki oylama ile görevinden azledilmesi sonrası çıkan protestolar sürüyor. Yeni Devlet Başkanı Manuel Merino'nun istifasını talep eden Vizcarra yanlısı binlerce gösterici, başkent Lima'da bir araya geldi. Göstericilerden bazılarının parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmesi üzerine, polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Bu gelişmeler üzerine Merino da yeni getirildiği Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti.
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Peru’da sokaklar savaş alanına döndü: 3 ölü
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