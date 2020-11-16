Prof. Dr. Uğur Şahin'in bulduğu corona virüs aşısı işe ilgili son dakika gelişme! Corona virüs aşısında Türkiye'ye ayrıcalık...

VİRÜS BULAŞMAYACAK

Prof. Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi. Şahin, aşının birden fazla şekilde virüse saldırdığını belirtti. Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, "Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtı ise bir yılı bulabilir" dedi, ancak bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi.



VİRÜSÜ YENECEĞİZ

Şahin, "Eğer soru, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım 'evet' çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi. Deneme sonuçları açıklanıncaya kadar aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz" dedi.



