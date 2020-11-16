Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: 27 yıl sonra Kelbecer'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamı yaptı!

haberi: 27 yıl sonra 'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamı yaptı!

'dan gelen haberine göre 'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamına başladı. 27 senedir işgal altında tuttukları Kelbecer bölgesinden ayrılan Ermeniler, Kelbecer'de hayvanların başını kesti. DHA'nın aktardığı bilgiye göre bir Rus gazetecinin paylaştığı görüntülerde Ermenilere ait at ve eşeklerin yükleri taşıyamadıkları gerekçesiyle başlarının kesildiği ortaya çıktı. Ermeniler, Kelbecer'den çıkarken mezarlarını da yanlarında götürmüşlerdi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:42 Son Güncelleme: 16.11.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika haberi: 27 yıl sonra Kelbecer'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamı yaptı!

Kelbecer'den ayrılan Ermeniler'den hayvan katliamı yaptı. Son dakika haberine göre Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler bu kez de hayvanları telef etti. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti.

Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü.

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan'ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan'a 10 gün ek süre vermeye karar verdi.

Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasım'dan 25 Kasım'a ertelendi" ifadelerine yer vermişti. Erteleme talebinin Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan'ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti. Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terketmeye başlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 27 yıl sonra Kelbecer'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamı yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA