Son dakika haberi: 27 yıl sonra Kelbecer'den ayrılan Ermeniler hayvan katliamı yaptı!

Kelbecer'den ayrılan Ermeniler'den hayvan katliamı yaptı. Son dakika haberine göre Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler bu kez de hayvanları telef etti. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti.