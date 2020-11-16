Son dakika haberi |50 yıl önce cezaevinden firar etmişti! Böyle yakalandı

'BÜYÜKANNESİNİN CENAZESİNE KATILDIĞI SIRADA GÖZALTINDAN KAÇTI'

Mart 1971'de Moses'ın davası, ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'ne götürüldü. Moses'ın avukatları, Moses'ın Miranda uyarılarından gönüllü olarak feragat etmesi için çok genç olduğunu savundu. Mahkeme oturumu sonunda, iki yargıç davanın yeni bir duruşma için iade edilmesi gerektiği sonucuna varan karşı görüşlerini sundu. Mahkeme 'zaferine' rağmen Moses'ın, 1 Haziran 1971'de büyükannesinin Pittsburgh'daki cenazesine katıldığı sırada gözaltından kaçtığı ifade edildi.