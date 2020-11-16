Son dakika haberi: Dağlık Karabağ zaferinden sonra Aliyev'den zafer turu! Cephe bölgesine ilk ziyaret...

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

CEPHE BÖLGESİNİ İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fuzuli bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, vatandaşları selamladı. Çevrede toplanan vatandaşlar hep birlikte "Karabağ" diye sloganlar attı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİNE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Horadiz kasabasında sevinç gösterilerine katıldı. Askeri kamuflaj giyen Aliyev, Horadiz halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Aracından inen İlham Aliyev, halkı selamladı.

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O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Bölge halkı ise Aliyev'e alkışlar ve "Karabağ" tezahüratıyla cevap verdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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