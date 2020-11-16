Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

"CORONA VİRÜS BİR TÜR SOĞUK ALGINLIĞI"

Bir kullanıcının "corona virüslü müsün, değil misin" sorusuna cevap veren Musk, "Farklı laboratuvarlardan çılgınca farklı sonuçlar alıyorum, ancak büyük olasılıkla orta derecede bir covid vakam var. Semptomlarım hafif soğuk algınlığı, ki bu hiç de şaşırtıcı değil, çünkü corona virüs bir tür soğuk algınlığı" ifadelerini kullandı.



