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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

Son dakika haberi: 'tan çok konuşulacak sözler! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde 4 kere Covid-19 testi yaptıran ve testlerinden ikisi negatif, diğer ikisi ise pozitif çıkan Tesla ve SpaceX'in CEO'su , büyük ihtimalle orta seviyede corona virüs olduğunu söyledi. Musk, "Coronavirüs bir tür soğuk algınlığıdır" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak açıklama! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

Tesla ve SpaceX'in CEO'su , corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde aynı gün içinde 4 kere Covid-19 testi yaptıran ve testlerinden ikisi negatif, diğer ikisi ise pozitif çıkan Musk, büyük ihtimalle orta seviyede corona virüs olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak açıklama! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

"CORONA VİRÜS BİR TÜR SOĞUK ALGINLIĞI"

Bir kullanıcının "corona virüslü müsün, değil misin" sorusuna cevap veren Musk, "Farklı laboratuvarlardan çılgınca farklı sonuçlar alıyorum, ancak büyük olasılıkla orta derecede bir covid vakam var. Semptomlarım hafif soğuk algınlığı, ki bu hiç de şaşırtıcı değil, çünkü corona virüs bir tür soğuk algınlığı" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak açıklama! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

"TESTLER KONUSUNDA BİR SAHTEKARLIK DÖNÜYOR"

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi , aynı gün içinde yaptırdığı 4 yeni tip corona virüs (Covid-19) testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını belirterek "testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü" ileri sürmüştü.

Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak açıklama! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BDnin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi." paylaşımını yapmıştı.

Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak açıklama! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...

,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etmişti.

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Son dakika haberi: Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler! Böyle bir Covid tanımı literatürde yok...
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