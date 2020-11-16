Son dakika haberi: İkinci kez karantinaya girmişti! Boris Johnson'un sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Coronavirüs geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson ikinci kez coronavirüs karantinasına girdi. Johnson sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Johnson, "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem için talimat aldım" dedi.
İKİNCİ KEZ KARANTİNADA!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson çevresindeki bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini ikinci kez karantinaya aldı. Daha önce koronavirüse yakalandığı için karantinaya giren İngiltere Başbakanı Johnson, bu sefer önlem amaçlı olarak iki hafta boyunca evinde karantinada kalacağını açıkladı.
SEMPTOM GÖSTERMİYOR
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini bildiren Johnson, "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem için talimat aldım" ifadelerini kullandı.Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum İngiltere'den son dakika haberi geldi! Boris Johnson, 'Felaketimiz olur' demişti: Bugün başladı...