Son dakika haberi: İkinci kez karantinaya girmişti! Boris Johnson'un sağlık durumu nasıl?

SEMPTOM GÖSTERMİYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini bildiren Johnson, "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem için talimat aldım" ifadelerini kullandı.

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