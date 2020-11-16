Son Dakika Haberleri | Corona virüs aşısında son durum: Covid-19 aşısının yan etkileri ve başarı oranı açıklandı!

Corona virüs benzeri görülmemiş bir hızda yayılırken ABD, 1 milyon vakayı bir haftadan kısa bir sürede kaydederek 11 milyon vakayı aştı. ABD aynı zamanda corona virüs aşısı için en umut verici sonuçların alındığı ülke olarak öne çıkıyor. İki farklı corona virüs aşısı için çalışmalarda sona gelindi. Ancak ABD basınına göre, Moderna'nın corona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde yüzde 90 başarılı olduğu açıklanan Pfizer'a göre önemli bir avantaja sahip.
Moderna bu sabah, koronavirüs aşısının virüse karşı %94,5 etkili olduğunu ve onu ABD'deki şaşırtıcı derecede yüksek başarı oranına sahip ikinci aşı yaptığını duyurdu.
Geçen hafta Pfizer, erken verilerin, aşısının hastalığa karşı %90'dan fazla etkili olduğunu gösterdiğini duyurdu.
İki aşının çok benzer güvenlik ve etkinlik profillerine sahip olduğu görülürken, Moderna'nın aşısı Pfizer'a göre önemli bir pratik avantaja sahip.
PFIZER AŞISINI DEPOLAMAK ZOR
Pfizer'in aşısının eksi 75 santigrat derece veya eksi 103 derece Fahrenheit'te tutulması gerekiyor. Bilim Kurulu üyesinin aralarında bulunduğu isimler, Pfizer aşısının bu özelliği nedeniyle depolanmasının zor olduğunu düşündüğünü söylemişti. ABD'de başka hiçbir aşının bu kadar soğuk tutulması gerekmiyor ve doktorların ofisleri ve eczanelerde bu kadar düşük dondurucu yok.
Moderna'nın aşısı eksi 20 santigrat derecede tutulabilir, bu da eksi 68 Fahrenheit'e eşittir. Su çiçeğine aşısı gibi diğer aşıların da bu sıcaklıkta tutulması gerekir.
Moderna'nın baş sağlık görevlisi Dr. Tal Zacks, Moderna'nın aşısının "çoğu doktorun ofisinde ve eczanede bulunan hazır bir dondurucuda" saklanabileceği anlamına geldiğini söyledi ve piyasada bulunan diğer aşılar için zaten var olan altyapıyı kullanacaklarını paylaştı.
Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moderna'nın aşısının bir diğer avantajı da buzdolabında 30 gün saklanabilmesidir. Pfizer'in aşısı buzdolabında sadece beş gün dayanabiliyor.
Moderna'nın denemesinde, 15.000 çalışma katılımcısına etkisi olmayan bir salin iğnesi olan bir plasebo verildi. Birkaç ay içinde, 90'ı Covid-19'a yakalandı ve 11'i hastalığı ağır geçirdi.
Diğer 15.000 katılımcıya corona virüs aşısı verildi ve bunlardan sadece beşi Covid-19'a yakalandı. Beş kişiden hiçbiri ciddi şekilde hastalanmadı.
Şirket, aşısının ciddi yan etkilerinin olmadığını söyledi. Bunu alanların küçük bir yüzdesi vücut ağrıları ve baş ağrısı gibi semptomlar yaşadı.
Moderna, bu ayın sonunda daha fazla güvenlik verisi topladıktan kısa bir süre sonra, aşısının yetkilendirilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvurmayı planlıyor.
Fauci, ilk Covid-19 aşılarının "Aralık ayının başlarından çok Aralık ayının ikinci yarısına doğru" başlamasını beklediğini söyledi.
Başlangıçta herkese yetecek kadar aşı olmayacak. Sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalar aşı olacak.