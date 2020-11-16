Son Dakika Haberleri | Corona virüs aşısında son durum: Covid-19 aşısının yan etkileri ve başarı oranı açıklandı!

Corona virüs benzeri görülmemiş bir hızda yayılırken ABD, 1 milyon vakayı bir haftadan kısa bir sürede kaydederek 11 milyon vakayı aştı. ABD aynı zamanda corona virüs aşısı için en umut verici sonuçların alındığı ülke olarak öne çıkıyor. İki farklı corona virüs aşısı için çalışmalarda sona gelindi. Ancak ABD basınına göre, Moderna'nın corona virüs aşısı, geçtiğimiz günlerde yüzde 90 başarılı olduğu açıklanan Pfizer'a göre önemli bir avantaja sahip.

Moderna bu sabah, koronavirüs aşısının virüse karşı %94,5 etkili olduğunu ve onu ABD'deki şaşırtıcı derecede yüksek başarı oranına sahip ikinci aşı yaptığını duyurdu.