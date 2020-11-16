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Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran salgınında vaka sayısı 55 milyona yaklaşırken 'a ilişkin yapılan araştırmalar sürüyor. Edinilen son dakika haber göre; İngiliz bilim insanlarını yaptığı araştırma korkutan gerçeği ortaya çıkardı. semptomlarının 6 haftadan daha uzun sürdüğü hastalarda yapılan araştırmada koronavirüsün farklı organlarda neden olduğu hasarlar ortaya çıktı. Bilim insanları coronavirüsü geçirdikten dört ay sonra bile hasar verdiği ortaya çıktı İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:57 Son Güncelleme: 16.11.2020 12:03 ABONE OL
Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip () pandemisi nedeniyle vaka sayısı 55 milyona yaklaşırken, Covid-19'un farklı organlarda neden olduğu hasarlar henüz ortaya çıkıyor. İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, uzun süreli Covid-19 hastalığından muzdarip genç ve önceden sağlıklı olan kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra , , , gibi organlarında çeşitli oranlarda hasar tespit edildiği açıklandı.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

İLK ENFEKSİYONDAN 4 AY SONRA BİRDEN FAZLA ORGANDAN HASAR GÖRÜLDÜ

İngiltere Sağlık Enstitüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Covercan adı verilen ve devam eden araştırmada, genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildiği belirtildi.

EN SIK BİLDİRİLEN SEMPTOMLAR...

Yeni tip corona virüsün neden olduğu Covid-19 semptomlarının 6 haftadan uzun sürmesi halinde uzun süreli Covid-19 hastalığı ortaya çıkıyor. Yorgunluk, sisi, nefes darlığı ve ağrı en sık bildirilen semptomlar arasında yer alıyor.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

İNGİLTERE'DE 60 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ

NTV'de yer alan habere göre; Araştırmacılar, yapıtıkları çalışmanın İngiltere'de 60 binden fazla insanı etkilediği düşünülen "uzun " hastalarının yaşadığı tuhaf ve kapsamlı semptomların nedenlerini anlamaya ve çeşitli tedaviler geliştirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Covercan çalışması, Covid-19'un organ sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini ,nispeten genç olan ve herhangi bir temel sağlık şikayeti olmayan, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyde, devam eden Covid semptomlarını temellendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda katılımcılara MRI taramaları, kan testleri, fiziksel ölçümler ve çevrimiçi anketler yapılıyor.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

KALP, AKCİĞER, PANKREAS, BÖBREK...

Bununla birlikte, araştırmacılar taramaya tabi tutulan ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70'inin 'a ilk kez yakalandıktan dört ay sonra , akciğerler, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

University College of London'dan kardiyolog ve klinik veri bilimi doçenti Amitava Banerjee, "İyi haber, bozukluğun hafif olması, kötü haber ise uzun süreli , insanların yüzde 25'inde iki veya daha fazla organı etkiliyor. Bu ilgi çekicidir, çünkü bozuklukların devam edip etmediğini veya iyileşip iyileşmediğini, ya da daha kötüye gidebilecek bir alt grup insan olup olmadığını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

SEMPTOMLAR İLE HASAR GÖREN ORGAN ARASINDA İLİŞKİ VAR

Öte yandan araştırmada, deneklerin bazılarında, semptomlar ile organ hasarının yeri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü. Örneğin, veya bozuklukları nefes darlığı ile ilişkiliyken, karaciğer veya pankreas bozuklukları gastrointestinal semptomlarla bağlantılıydı.

Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor

NHS UZUN SÜRELİ COVİD-19 KLİNİKLERİ AÇIYOR

Geçen hafta Imperial College of London tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise benzer şekilde enfeksiyondan iki ile üç ay sonra, nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 60'ının akciğerlerinde, yüzde 29'sunun böbreklerinde, yüzde 10'unun karaciğerlerinde ve bir kısmının beyninde doku değişikliklerine rastlandı.

Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitisü (NHS) doktorların, hemşirelerin ve terapistlerin hastaların fiziksel ve psikolojik semptomlarını değerlendireceği 40'tan fazla uzun süreli Covid-19 kliniğinden oluşan bir ağ kuracağını duyurdu

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Son dakika haberleri | Coronavirüste yeni bulgu: Aylar sonra ortaya çıkıyor
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