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'da çöl beyaza büründü! Karla kaplı çölde develerin videosu izlenme rekoru kırdı!

'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından bölgede kar yağışı görüldü. Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:31 Son Güncelleme: 16.11.2020 12:31 ABONE OL
Suudi Arabistan'da çöl beyaza büründü! Karla kaplı çölde develerin videosu izlenme rekoru kırdı!

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

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Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

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Suudi Arabistan'da çöl beyaza büründü! Karla kaplı çölde develerin videosu izlenme rekoru kırdı!
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