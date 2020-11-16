Trump medyaya yüklendi

TWITTER'DAN başkent Washington'daki gösterilere ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Fox News ve Yalan Haber Kanalları bu büyük toplanmayı göstermiyor. Muhabirleri neredeyse bomboş caddelerde duruyor. Basın tarafından bir sindirme var" diyerek medyaya yüklendi. ABD'de koronavirüsü vakalarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde düzenlenen gösteride Trump destekçilerinin çoğunun maske takmadıkları gözlendi. Aşırı sağ gruplara üye çoğu kimsenin de kurşun geçirmez yelekler giydiği ve silah taşıdığı görüldü.