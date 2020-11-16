Trumpçılar sokağa çıktı ortalık karıştı

Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karıştı. Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter- BLM) ve Antifa gibi sol gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda 20'li yaşlarda siyahi bir kişi bıçaklanırken 2 polis yaralandı, 20 kadar gösterici göz altına alındı.Cumartesi öğleden sonra Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü" gerçekleştirmişti. Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Başkan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür ettti. Washington'daki gösteriye katılmak üzere Pennsylvania, Teksas ve Ohio gibi başka eyaletlerden gelenler de vardı. Aralarında aşırı sağcı ve beyazların üstünlüğünü savunan grupların da bulunduğu göstericiler, Beyaz Saray'a uzanan Pennsylvania Caddesi'nden geçen Trump'ı görebilmek için cadde üzerindeki Özgürlük Meydanı'nın (Freedom Plaza) kenarına akın etti. Göstericiler, "ABD, ABD", "4 yıl daha", "Oy Hırsızlığına Son Verin" şeklinde sloganlar da attı. Trump, kendisine yoğun ilgi gösteren kalabalığa aracın içinden gülümsedi ve el salladı. Daha sonra da golf oynamaya gitti.