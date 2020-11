Vietnam Savaşı kısaca tarihi ve özeti: Vietnam Savaşı neden oldu, sonuçları neler? k1

Vietnam Savaşı, tarih boyunca çokça tartışılmış ve ABD siyasetine dahi yön vermektedir. Bu nedenle de Vietnam Savaşı nedenleri ve sonuçları sık sık araştırılmaktadır. Peki, Vietnam Savaşı'nda kaç ABD askeri öldü ve savaşa hangi ülkeler katıldı? Vietnam Savaşı özeti ve tarihi, bu başlık altında yer almaktadır…

Vietnam Savaşı'ndan önce Devrim ve Bağımsızlık Birliği'ni veya Vietminh'i kuran Ho Chi Minh, tüm hayatını Vietnam'ı hem Japon hem de Fransız sömürge yönetiminden kurtarma fırsatı için hazırlıyordu. Kalabalıklar Saygon'un bir ucundan diğer ucuna "Do Dao de quoc, Do Dao thuc dan phap" sloganları atarak yürüdü. (Kahrolsun Emperyalistler, Kahrolsun Fransız Sömürgecileri.) Vietnam bayrakları boyunca "Vietnamlılar için Vietnam" yazıyordu.

VIETNAM SAVAŞI ARKA PLANI VE NEDENLERİ

Ho Chi Minh, kendi kaderini tayin ve ulusların eşitliği ilkelerini tanıyan milletlerden davası için destek istedi. Başkan Franklin D. Roosevelt, Vietnam için uluslararası bir vesayetin bağımsızlığını takip etmesini istiyor gibi görünüyordu, ancak yeni baskılar yakında Ho ve Vietnamlıların durumunu değiştirecekti. Soğuk Savaş geliştikçe Washington, Çinhindi'nin sömürgesizleştirilmesinden çok müttefiklerinin sömürge çıkarlarına daha duyarlı hale geldi. Ho, Moskova yanlısı olarak tanımlandı. ABD Soğuk Savaş politikası, algılanan bir Sovyet saldırganlığının kontrol altına alınmasıyla yönlendirildi. Sınırlama, uluslararası arenada istikrarı korumayı amaçlayan ekonomik, politik ve askeri girişimlerden oluşuyordu.

VIETNAM SAVAŞI SONUÇLARI

1960'lardan bu yana dış politika tartışmalarında ve analizlerinde "Vietnam derslerinden" daha fazla kullanılan bir ifade olamaz. Yine de, bu derslerin tam olarak ne olduğu hala hararetle tartışılıyor. Tartışma, Amerikan siyasetinin daha geniş alanında da oynandı, Demokrat Parti'yi yirmi yıldan fazla bir süre boyunca ikiye böldü ve 1980'de Ronald Reagan'ın siyasi olarak güçlenmesini körükledi. ABD politikasını, başta Orta Doğu olmak üzere bir dizi başka ülkeye yönelmesine neden oldu. (Örneğin 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde Amerika ve daha sonra, Vietnam benzetmesinin sık sık yapıldığı Basra Körfezi'ne) Bilim adamları ve eski politika yapıcılar bu konu hakkında derinlemesine düşünmeye, ders vermeye ve yazmaya devam ettikçe, tartışma tekrar tekrar gündeme geldi. Eski Savunma Bakanı Robert S. McNamara, In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam (1995) adlı eserinde, konuyla ilgili kendi uzun sessizliğini, "ilke ve gelenekler olduğunu düşündüğümüz şeye göre hareket ederken" kışkırtıcı bir itirafla kırdı. bu milletin ... yanıldık, çok yanıldık. "

1975'te Vietnam ekonomisi kargaşa içindeydi ve yeniden inşası on yıllar alacaktı. Elli beş milyonluk nüfusun çoğu işsizdi, fakirdi ve savaşın duygusal ve fiziksel sonuçlarından muzdaripti. İki milyondan fazla kişi öldürüldü ve 300.000'inin kayıp olduğu bildirildi ve öldüğü varsayıldı. Sevdiklerini ve aile üyelerini kaybeden Vietnamlıların sayısı kat kat arttı. Bu kadar çok yetişkinin kaybı, 1990'larda Vietnam'ı dünyadaki en genç ülkelerden biri yaptı.

Vietnam Savaşı 21 yıl sürmüştür. Vietnam'da yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybetmiştir.

ABD'nin 58 bin askeri hayatını kaybetti, ölmeden ülkelerine dönen askerlerin çoğu ya intihar etti ya da psikolojik tedavi gördü.

Sovyet-Çin ilişkilerinin bozulması Yumuşama Dönemi'ne girilmesini hızlandırdı.

ABD Vietnam'ı bölme düşüncesini gerçekleştiremedi; Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975'te birleşti.