ABD ordusu dünyanın dört bir aynından veri toplamış! Müslümanların kullandığı uygulamalardan bilgi almışlar...

MÜSLÜMANLAR'IN KULLANDIĞI DİNİ UYGULAMALARDA VERİ AKIŞI İÇİNDE

Motherboard'un araştırmasına göre, veri akışını sağlayan diğer kaynak şirket X-Mode'un da, konum bilgilerini doğrudan telefon uygulamalarından aldığı ve orduyla bağlantısı bulunan diğer aracı kurumlara sattığı kaydedildi.

Haberde, veri satışı yapan telefon uygulamaları arasında namaz vakitleri başta olmak üzere günlük dini ihtiyaçlar için kullanılan "Muslim Pro" ve "Kuran" gibi uygulamaların da yer aldığına vurgu yapıldı.

X-Mode'a veri akışı gönderen uygulamalardan Muslim Pro'nun Android ve iOS kullanıcıları tarafından dünya genelinde 98 milyon kez indirildiğine işaret edildi.

X-Mode'un CEO'su Joshua Anton'un kısa bir süre önce CNN'e verdiği bir mülakata paylaştığı, şirketin her ay ABD içinde 25 milyon, Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de toplam 40 milyon cihazı izlediği bilgisine dikkat çekildi.