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'den son dakika haberi... : Trump böyle devam ederse çok insan ölecek!

Son dakika haberleri... Amerike Birleşik Devletleri'nde () ve arasındaki kritik seçimler geride kalsa da kavga ve çekişme bitmedi. sonuçlarına göre seçilmiş Başkan olan Joe Biden diğer yandan seçim sonuçlarını kabullenmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın birbirinden ilginç açıklamaları ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu gece gelen son dakika haberine göre Biden'dan Trump'a yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. Biden Trump'a "İş birliğini reddetmeye devam ederse daha çok insanın öleceğini" söyledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:20 Son Güncelleme: 17.11.2020 07:20 ABONE OL
ABD'den son dakika haberi... Joe Biden: Trump böyle devam ederse çok insan ölecek!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son dakika haberi... Kritik eyaletlerde Trump'ın önde gitmesiyle zafer açıklamaları yapmasına neden olan ardından da Biden'ın öne geçtiği ve kavganın başladığı seçim sonuçlarına göre ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı olan Joe Biden, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın görev değişimi işlemlerini engellemesine dair kritik son dakika açıklamalarında bulundu. İşte ABD'de yaşananlar ve Biden'ın son açıklamasının detayları;

SON DAKİKA HABERİ BIDEN: TRUMP BÖYLE GİDERSE DAHA ÇOK İNSAN ÖLÜR

Trump'ın görev değişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve korona virüsü salgını ile ilgili yapılacak çalışmaları geciktirebileceğini ve bunun da hayatlara mal olabileceğini belirtti.

Biden tarafından yapılan açıklamada Trump ve ABD'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler yer aldı!

"ÇOK KARANLIK BİR KIŞ GELİYOR"

Biden yaptığı konuşmada yer verdiği son dakika ifadelerinde önümüzdeki kışın çok zor geçeceğine dair uyarıda bulunurken "çok karanlık bir kış geliyor" dedi. Kongreye planlanan ekonomik yardım paketini biran evvel yasalaştırma çağrısında bulundu.

"MİLYONLARCA AMERİKALI İŞLERİNİ KAYBETTİ"

"Maaşlarını, çalışma saatlerini, işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıya hemen yardım edebiliriz" diyen Biden temsilciler meclisinden geçmiş olan 3 trilyon dolarlık paket dahil yardım paketinin senatodan hızla geçmesini istedi. Biden "Virüsü durdurduğumuz zaman ve işçiler ile iş yerlerine yadımı ulaştırdığımızda her şeyi daha önce olduğundan daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz" dedi.

"TRUMP BÖYLE GİDERSE ÇOK İNSAN ÖLÜR"

Joe Biden son dakika açıklamalarında virüs ile savaşmanın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, Başkan Trump'a geçiş sürecini hemen başlatma çağrısında bulundu. Biden "Eğer koordine etmez isek daha fazla insan ölebilir" dedi. Biden ayrıca virüs ile savaşırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde maske kullanılmasını zorunlu hale getirmek istediğini belirterek, eyalet ve bölge yönetimlerinden bunu vatandaşlara şart koşmalarını talep etti.

ABD'den son dakika haberi... Joe Biden: Trump böyle devam ederse çok insan ölecek!

AŞIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEZSE GERİYE DÜŞERİZ

Beyaz Saray'da Korona Virüsü ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini ifade eden Biden, bulunan aşının dağıtımının büyük bir iş olduğunu ifade ederek eğer ofisi devir alıncaya kadar konu hakkında bilgi sahibi olamazsa "bir, bir buçuk ay geriye düşeriz" dedi.

Biden'dan önce konuşan Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise ekonominin canlanmasına odaklandıklarını belirterek "bu ekonomiyi sorumluluk duyarak açmalıyız ve yeniden kurmalıyız, böylece çalışan insanlara fayda sağlayabilir" dedi.

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ABD'den son dakika haberi... Joe Biden: Trump böyle devam ederse çok insan ölecek!
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