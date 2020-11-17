ABD'den son dakika haberi... Joe Biden: Trump böyle devam ederse çok insan ölecek!

SON DAKİKA HABERİ BIDEN: TRUMP BÖYLE GİDERSE DAHA ÇOK İNSAN ÖLÜR

Trump'ın görev değişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve korona virüsü salgını ile ilgili yapılacak çalışmaları geciktirebileceğini ve bunun da hayatlara mal olabileceğini belirtti.

Biden tarafından yapılan açıklamada Trump ve ABD'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler yer aldı!