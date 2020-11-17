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’den skandal reklamı

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
BAE’den skandal İsrail reklamı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolları şirketi, mart ayında İsrail'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklam filminde, Yahudilerin Mescid-i Aksa için kullandıkları "İkinci Tapınak" (Süleyman Mabedi) ifadesiyle bir görsel yayımladı. Filmde ayrıca, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir sokağın fotoğrafına İsrail'in simgelerinden biri şeklinde yer verildi. AA'nın skandalı haber yapmasının ardından reklam filmi kaldırıldı.
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BAE’den skandal İsrail reklamı
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