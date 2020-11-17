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’da 6,3 büyüklüğünde

’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Mentawai Adaları bölgesindeki Tuapejat kasabasının 109 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 08:40 ABONE OL
Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Mentawai Adaları bölgesindeki Tuapejat kasabasının 109 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

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Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem
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