Koronavirüs ABD'yi vurdu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan ABD'de binlerce kişi gıda yardımı kuyruğuna girdi. Ülkede durum ise gündem güne kötüye gidiyor ve bilanço ağırlaşıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde binlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu | Video

ABD'LİLER YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ

Salgın nedeniyle ülkede vaka ve ölüm oranlarıdaki artış, birçok kişinin de işinden ayrılmasına neden oldu. Ekonomi de de büyük kayıpların yaşanmasının ardından ABD'de alt ve orta gelir grubundaki insanlar yardıma muhtaç hale geldi.

GIDA YARDIMI İÇİN ARAÇLAR KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTURDU

İkinci yardım paketinin henüz onaylanmadığı ülkede binlerce Teksaslı gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Gıda yardımı haberini alanlar, gıda yardımı yapılacak yere araçlarıyla ulaştı. Yardım merkezinin önünde ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

ABD'DE KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 170 BİNİ BULDU

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

SALGINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTARAK 252 BİNE ULAŞTI

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 856 artarak 252 bin 791'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

ABD'DE EN ÇOK VAKA TEKSAS'TA GÖRÜLDÜ

Ülkede en çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla Kaliforniya ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

NEW YORK CAN KAYBIYLA İLK SIRADA YER ALIYOR

New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 886 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 876 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.