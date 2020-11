Macron’un sansürleri basını isyan ettirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemleri ve Avrupa ile ABD'deki basına karşı uyguladığı sansürler, tartışılmaya devam ediyor. 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde milliyetçi söylemlerini artıran Macron, her fırsatta İslam'a yönelik hakaretleri 'ifade özgürlüğü' adı altında savunuyor ve "İslam'ı terörizm ile bir tutan" açıklamalarıyla nefret söylemini körüklüyor. Buna karşılık aynı Macron kendisini eleştiren haberlere, yorumlara hatta tweet'lere bile sansür uyguluyor. Macron'un bu çifte standardı sonunda ABD basınını bile çileden çıkardı.



AYNI DEĞERLERİ TAŞIYORUZ

Macron, son açıklamasında İngilizce yayın yapan basını suçladı. New York Times'taki haberde "Macron, Fransa'daki saldırıların ardından 'Problemin kalbinde Fransa'nın ırkçılığı ve İslamofobik yaklaşımı var' dedikleri için İngilizce yayın yapan basını 'şiddeti haklı göstermekle' suçladı" denildi. Macron, New York Times'a verdiği röportajda ayrıca "Bizimle aynı değerleri paylaşan ülkelerin basını bunu nasıl yapıyor anlamıyorum" dedi. Ancak New York Times gazetesi Macron'un bu yaklaşımını "Basını şiddeti haklı göstermekle suçlamak çok ağır" sözleri ile eleştirerek Paris yönetiminin birçok uluslararası basın kuruluşuna uyguladığı sansürleri hatırlattı:

Politico: 2 Kasım'da yayınlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı yazı kaldırıldı.

Financial Times: İngiliz gazetesi 3 Kasım'da yayınlanan "Macron'un 'İslamcı ayrılıkçılar' ile savaşı sadece Fransa'yı daha fazla ayrıştırıyor" yazısını çekti ve hemen Macron'un mektubunu yayınladılar.

Associated Press (AP): Ajans "Fransa neden İslam dünyasında öfkeyi körüklüyor?" başlıklı tweet'ini silmek zorunda kaldı.

Le Monde: Fransa merkezli gazete de terör saldırısının ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımı, Macron yönetiminden gelen tepkilerin ardından değiştirdi.

YASAKÇI MACRON

New York Times'taki haberde ayrıca Macron'un ülkesindeki saldırılardan sonra camileri, dernekleri ve insani yardım kuruluşlarını kapattırdığı da hatırlatıldı.



ÜLKELERDEN YÜZ BULAMADI

Macron, ülkesinde yaşanan saldırılardan sonra diğer ülkelerin gönderdiği taziye mesajlarını da beğenmediğini açıkladı. Macron gelen "çekingen destek"ten dolayı üzgün olduğunu belirtti.



FRANSA KARŞITI GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolar sürüyor. Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğine yürümek isteyen, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan üyesi binlerce kişi, şehrin çeşitli noktalarında protestolarını sürdürüyor. Emniyet güçleri, İslamabad'ın giriş ve çıkışları ile bu güzergahlar üzerindeki yollarda önlemler aldı.