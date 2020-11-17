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'da helikoptere saldırdı 5 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü 'ın helikoptere düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:09 Son Güncelleme: 18.11.2020 01:09 ABONE OL
Nijerya'da Boko Haram helikoptere saldırdı 5 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde bir helikopter düşürdü.

Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan helikopterde kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Nijerya'da Boko Haram helikoptere saldırdı 5 kişi öldü
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