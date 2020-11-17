Obama: Karım beni terk eder

ABD'de 3 Kasım'da yapılan çekişmeli başkanlık seçimlerinde kazanan isim Demokrat aday Joe Biden olurken yeni başkanın oluşturacağı kabine de konuşulmaya başlandı. Biden'ın kabinesinde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da bakan olarak yer alacağı iddia ediliyor. Anı kitabının raflardaki yerini almasından kısa süre önce CBS'e konuk olan Obama'ya bir dönem kendisinin başkan yardımcılığını üstlenen Biden'a ne gibi bir tavsiye verebileceği soruldu. Obama soruya "Onun tavsiyeme ihtiyacı yok. Kendisine şimdi elimden geldiğince yardım edeceğim. Tabii aniden Beyaz Saray ekibine katılmayı planlamıyorum" şeklinde cevap verdi. Sunucu, "Size kabine pozisyonu yok mu Sayın Başkan?" diye sorunca Obama, "Yaparsam Michelle'in beni terk edeceğini bildiğim için yapmayacağım bazı şeyler var. 'Ne? Ne yapacağım dedin sen?' diye tepki gösterir" dedi.