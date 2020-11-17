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'te karantina protestosu

'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi tedbirler uygulandı. Karantinanın uygulandığı ülkede gösterileri düzenlendi. Başkent sokakları savaş alanına döndü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:56 ABONE OL
Paris'te karantina protestosu

Fransa´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi. Sarı yelekliler ve çöp toplayıcıların katıldığı protestoda Fransa hükümetinin aldığı sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterildi.

BAR, RESTORAN VE MAĞAZALAR KAPATILACAK

Gösteriye katılanlar, bank ve çöp bidonu ateşe verdi. Öte yandan 30 Ekim itibarıyla başlayan yasak 1 Aralık'a kadar geçerli olacak. Karar doğrultusunda bar, restoran ve mağazalar kapatılacak, insanların yalnızca işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkmasına izin verilecek. Üniversiteler dışında tüm okullar da açık olacak.

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Paris'te karantina protestosu
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