Rusya’da bir günde 22 bin 410 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 410 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 971 bin 13'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 410 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 971 bin 13'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 442 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 33 bin 931'e ulaştığını açıkladı.

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