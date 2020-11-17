Son dakika | Büyük hezimet sonrası Ermenistan karışmıştı! Parlamento baskınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalar sonrasında yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan'ın topraklarından geri çekilmeyi kabul eden anlaşmanın imzalanması Ermeni halkının tepkisine neden oldu.

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Anlaşmanın ardından 10 Kasım tarihinde bir çok Ermeni vatandaşı, yönetimi protesto etmek için hükümet binasını bastıgöstericilerin parlamento binasına gerçekleştirdiği baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni yayınlanan videoda; binaya giren yüzlerce göstericinin bir yandan kapıları tekmelerken diğer yandan sandalyeleri sağa sola fırlattı. Masaların üzerinde tek bir eşya dahi bırakmayan saldırganlar, duvarlardaki Ermenistan bayraklarını da söktü.

Ermenistan'da göstericiler Meclis Başkanı Mirzoyan'ı linç etti | Video

MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç edilmişti. Protestocular Mirzoyan'ı arabasından çıkarmış; Mirzoyan'ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği görülmüştü. Mirzoyan'ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğrulamıştı. Çıkan olayda 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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