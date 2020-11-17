SON DAKİKA | Tüm dünyayı bekleyen tehlike... 2021 yılı için kıtlık uyarısı!

Son dakika haberler… WFP direktörü David Beasley geçtiğimiz Nisan ayında dünyayı kıtlık tehlikesinin beklediğini vurgulayan uyarısını hatırlattı. Karşılaşılan trajedi ve krizlerin 2021 yılına doğru olağandışı bir hal alacağına dikkat çeken Beasley, bu durumda kıtlık, açlık, istikrarsızlaştırma ve göç konularına odaklanmak gerektiğini bildirdi ve önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKE: KITLIK…

Gelen son dakika haberine göre; tüm dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği şu süreçte bir tehlikenin de kıtlık olduğu konusundaki uyarı niteliğindeki açıklama Dünya Gıda Programı Direktörü tarafından geldi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tedbir alınmadığı takdirde korkunç boyuttaki kıtlığın tüm dünyayı etkisi altına alabileceğini iddia etti.