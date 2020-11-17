Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ"

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, "Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis'te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.