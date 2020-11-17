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Son dakika haberi: 'ın tarihi zaferinin ardından 'da ! Paşinyan'a büyük şok...

Son dakika haberi | 'ın 'daki büyük zaferinin ardından sokakları savaş alanına dönmüş, Ermenistan Başbakanı Nikkol Paşinyan kayıplara karışmıştı. İstifa etmesi beklenen Paşinyan yaptığı açıklamasında istifanın gündeminde olmadığını dile getirmişti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan Ermenistan'daki siyasi krize ilişkin son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:16 Son Güncelleme: 17.11.2020 12:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...

SON DAKİKA HABERİ | tarafından hezimete uğrayan 'da derinleşiyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ"

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, "Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis'te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...

Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti. Ermenistan medyası, Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulunmuştu.

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Son dakika haberi: Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da siyasi kriz! Paşinyan'a büyük şok...
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