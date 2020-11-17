Son dakika haberi | Bill Gates'ten çarpıcı corona virüs açıklaması: Salgınla mücadelenin en etkin yolu....

YÜZDE 90 ÖNLÜYOR

Corona virüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasının yüzde 90 engellendiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı BioNTech'e ilk yatırımını ise corona virüs salgınından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şirket geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Covid-19 aşı adayının ilk klinik aşamaya geldiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

2021 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu.

Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte corona virüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

'Vir-7832' olarak adlandırılan tedavinin tüm testleri başarı ile geçmesi durumunda 2021 yılında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.