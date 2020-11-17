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Son dakika: Trump, 'ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor

ABD Başkanı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Edinilen son dakika habere göre; Trump görevinin son günlerinde ''ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor. gazetesinin haberine göre, 4 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın perşembe günü 'teki toplantıda, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için seçenek aradığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:49 Son Güncelleme: 17.11.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika: Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son haftalarında İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı iddia edildi. New York Times gazetesinin haberine göre, 4 yetkili, ABD Başkanı Trump'ın perşembe günü Oval Ofis'teki toplantıda, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için seçenek aradığını belirtti.

VAZGEÇİRİLDİ

Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından söz konusu talebinin kapsamlı bir çatışmaya yol açabileceği ve İran ile tansiyonu yükseltebileceği uyarısında bulunularak vazgeçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İRAN'IN URANYUM STOKU YÜKSEK

Trump'ın talebinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 11 Kasım'da İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporun ardından gelmesi dikkati çekti.

Raporda, Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin çok üstünde olduğu, uranyum zenginleştirme limitini aşmaya devam ettiği belirtilmişti.

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Son dakika: Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor
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