Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok Avrupa ülkesinde kısıtlamalar nedeniyle protestolar düzenleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride maske takmayan ve salgın kurallarına uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık bin kişilik gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla polisle arbede çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.