Avusturya polisinden kışkırtıcı sorular

Avusturya'da terörle mücadele gerekçesiyle gözaltına alınan, kamuoyunun yakından tanıdığı 30 Müslüman aktivist ve akademisyene polisin yönelttiği sorular tepkilere yol açtı. O sorulardan bazıları şöyle: "Müslüman olamayan Avusturyalılarla arkadaşlık bağlarınız bulunuyor mu? 9 yaş ve üzeri bir kızın evlendirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kadın başörtüsü takmayı reddedebilir mi? Kadın ve çocukların 04.00'te sabah namazına kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazan ayında oğlunuz gün içi yiyip içebilir mi?" VİYANA