Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avusturya'da Müslümanlar'a yönelik ırkçı saldırılar arttı

'da 'a yönelik ırkçı saldırılar arttı

’da ırkçılık karşıtı çalışmalar yürüten Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki () derneği, 'a yönelik ırkçı saldırıların arttığını duyurdu. 15 gün içinde 80’nin üzerinde İslam karşıtı ırkçı saldırının kayıt altına alındığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:48 ABONE OL
Avusturya'da Müslümanlar'a yönelik ırkçı saldırılar arttı

ZARA derneği yetkilisi Caroline Kerschbaumer, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, özellikle Müslüman kadınların hedef haline geldiğini söyledi.

Kerschbaumer, terör saldırısı sonrası yaklaşık 15 gün içinde 80'nin üzerinde İslam karşıtı ırkçı saldırının kayıt altına alındığını bildirdi.

Müslümanlar'a yönelik ırkçı saldırıların terör saldırısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Kerschbaumer, Müslümanlar'ın suçlandığını, başörtülü kadınların hem sokakta hem de dijital platformlarda saldırganların hedefi olduğunu ifade etti.

Avusturya'da 2 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, emniyet güçleri teröristi etkisiz hale getirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya'da Müslümanlar'a yönelik ırkçı saldırılar arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA