BBC, Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prenses Diana'nın 1995 yılında kanala röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı ve kurumun da bunu bilmesine rağmen üstünü kapattığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

ESKİ YARGIÇ GÖREVLENDİRİLDİ

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Diana'nın kardeşi Charles Spencer tarafından dile getirilen bu suçlamalara ilişkin gerçeği öğrenmekte kararlı olduklarını belirterek, konuyu soruşturması için eski yargıç John Dyson'ın görevlendirildiğini duyurdu.

'SORUŞTURMA HEM EKSİKSİZ HEM ADİL OLACAK'

Dyson da çalışmaya hemen başlayacağını, soruşturmanın hem eksiksiz hem de adil olacağını vurguladı.

Röportajı yapan BBC muhabiri Martin Bashir ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Kanalda halen görev yapan Bashir'in kalp ameliyatı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından izinde olduğu belirtildi.

"BBC ÜSTÜNÜ KAPATTI"

Spencer, BBC muhabiri Bashir'in kendisine ve kız kardeşine, Diana'nın güvenlik servisleri tarafından dinlendiği ve 2 yardımcısının da Diana hakkında bilgi toplamak için para aldığını söylediğini iddia etmişti.

Bashir'in iddiasını ispatlamak için sahte banka hesap dökümleri gösterdiğini kaydeden Spencer, BBC'nin de konuyu bilmekle kalmayıp üstünü kapattığını belirtmişti.

(Prenses Diana'nın 1995'te verdiği son röportajdan bir görüntü)

PRENSES DİANA RÖPORTAJINDA BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişkiyi yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti. Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.