Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Korona araştırmasından korkunç sonuç! Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

Son dakika: Korona araştırmasından korkunç sonuç! Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

Korona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken dehşete düşüren bir araştırma sonucu paylaşıldı. ’deki  Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sigara içmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak 3 kat daha fazla hücrenin koronavirüs ile enfekte olmasına neden olduğunun ortaya koydu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:39 Son Güncelleme: 18.11.2020 18:27 ABONE OL
Son dakika: Korona araştırmasından korkunç sonuç! Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve 'Cell Stem Cell' bilimsel dergisinde yayımlanan koronavirüs ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi koronavirüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİ ETKİLİYOR

İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, 'interferon' adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor. İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi. Yapılan çalışmada, sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da virüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi! Ölüm saçan ilanların ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Korona araştırmasından korkunç sonuç! Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA