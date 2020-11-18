Emily Murphy, ABD’de resmi seçim sonuçları açıklanırsa geçiş dönemini yürütecek… Ama şu an belirsizliğin ortasında

Emily Murphy, ABD'de başkan değişimi olduğu takdirde geçiş sürecini başlatacak ve yönetecek isim… Yakınları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Murphy aklına bile gelmeyecek bir durumla karşı karşıya. Seçim sonucunu imzalamakla görevli hükümet yetkilisi olarak, Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar, Murphy'yi siyasi bir ateş fırtınasının ortasına attı.

Arkadaşları, hem Trump'ın hem de Biden'ın da artan baskısıyla ve hatta ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan Murphy'nin belirsiz kurum yönergelerini yorumlamaya çalıştığını ve emsal olarak gördüğü seçim sonucunu imzalamak için beklediğini söylüyor. Eğer Murphy resmiseçim sonuçlarını imzalarsa, başkanlık devir teslim süreci resmi olarak başlayacak.

Biden'ın ekibi, gecikmenin ulusal güvenlik ve KOVİD-19 açısından sorun teşkil edeceği konusunda Murphy'i uyarıyor.

Murphy'nin bir arkadaşı ve eski bir meslektaşı yaptığı açıklamada, "Kesinlikle zor durumda olduğunu hissediyor. Birden çok tehdit nedeniyle korkuyor. Bu korkunç bir durum. Emily mükemmel bir profesyonel bürokrat, son derece ahlaki bir insan ama aynı zamanda, duruşunun arkasında net olmayan bir yasa nedeniyle zor durumda.

Murphy'nin meslektaşı, "Amerika Birleşik Devletleri Anayasasına ve pozisyonunu yöneten yasalara gerçek bağlılığa yemin eden biri olarak dürüst görevi olduğuna inandığı şeyi yapıyor" diye ekledi.