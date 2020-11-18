‘Ermenistan hesap verecek’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini ziyaret etti. Aliyev, önce Fuzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine katıldı. Aliyev, "Düşman 10 Kasım'da kapitülasyon imzalamak zorunda kaldı. Şuşa'nın kurtarılması bizim şanlı zaferimizdir" dedi. Ermenilerin bölgeye yıllar boyunca verdiği zararın hesaplanacağını, mağdurların haklarının devlet tarafından giderileceğini bildiren Aliyev, insanların ata yurtlarına döneceklerini kaydetti.Aliyev, "Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Bu aşamada da Azerbaycan istediğini elde ediyor. Sorunun çatışma aşaması bitmiştir. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçin, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor. Bakın onlar nasıl vahşilikler yapıyor. Evleri, binaları, okulları yakıyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Bu sadece Azerbaycan'ın kendi toprağını işgalcilerden kurtarması konusu değildir. Bu aynı zamanda dünyaya işgalcilerin sonunun nasıl olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı."Tüm Azerbaycan halkını kutluyorum. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır" diyen Aliyev, Cebrail şehrinde incelemelerde bulunduktan sonra şunları söyledi: "Tüm binaları yıkmışlar. Sadece kendileri için kışla yapmışlar, diğer tüm altyapıyı yıkmışlar. Bunun hesabını verecekler. Uluslararası mahkemelerde hesap verecekler. Uluslararası uzmanlar gelecek, 30 yıl boyunca bize verilen tüm zarar hesaplanacak. Bugünlerde Kelbecer'i yıkan, ormanları kesen, binaları, okulları yakan düşman onun da hesabını verecek. Biz geri döndük. Tüm buraları yeniden kuracağız."AKDENİZÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Azerbaycanlı uzman doktor Amil Hüseynov, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başlar başlamaz memleketine dönerek cephe bölgesinde gönüllü hizmet verdi. Hüseynov "Buradaki misyonum şimdilik bitti. Türkiye'ye döneceğim" dedi.