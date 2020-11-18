Evde 30 dakikada corona virüs testi! Onaylandı...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil durumlar için 14 yaşından büyüklerin korona virüs testini kendilerinin yapabileceği ve 30 dakikada sonuç veren kiti onayladı.

EVDE KORONAVİRÜS TESTİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde korona virüs testi yapılmasına imkan sağlayan kiti onaylandığını açıkladı. Kaliforniya'daki Lucira Health şirketi tarafından üretilen kit için, halka kullanım yetkisi verildi. Burun çubuğu yoluyla yapılabilen testi 14 yaş üzeri kişiler kullanabilecek. FDA Yetkilisi Stephen Hahn, "İnsanların kendilerine yapabileceği testlerin onaylanmasıyla, bu test evde sonuç verebilen ilk test oldu" dedi.

Test kiti sadece evde değil hastaneler ve sağlık bakım noktalarında da kullanılabilecek. FDA, test edilecek kişilerin yaşının 14'den küçük olması durumunda testin sağlık uzmanı tarafından yapılmasına dikkat çekti.

Öte yandan, ABD 11 milyon 695 bin 711 korona virüs vak'asıyla ve 254 bin 255 can kaybı ile korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.



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