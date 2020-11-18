Evine gök taşı düştü! Milyoner oldu

Yerel medya, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydederek, göktaşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktardı.

NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşı örneklerini dünyaya getirecek kapsüle yerleştirdi

Otobüs ve otomobil büyüklüğünde gök taşları Dünya'nın yakınından geçti