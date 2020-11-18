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Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Kadınların yumruk yumruğa acımasızca giriştiği büyük yankı uyandırdı. ’de iki kadın arasında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:41 Son Güncelleme: 18.11.2020 18:52 ABONE OL
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesinin Coventry şehrinde meydana geldi. Bisikletli bir kadın ile caddedeki başka bir kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, duraktaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kadınların yumruklu feci kavga görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

BİR ANDA ETRAFINI SARDILAR!

Görüntülerde, bisikletli kadının, caddedeki yürüyen kadını otobüse doğru savurması üzerine savrulan kadının arkadaşları bir anda bisikletli kadının etrafını sardı.

Dört kadının birbirine girdiği kavga sosyal medyada viral oldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedenin ise henüz bilinmiyor.

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Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi
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