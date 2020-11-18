Kovid gelişmeleri: Avrupa ikinci dalgayı kırdı

Toplam vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı. 1 milyon 332 bin 328 kişi öldü.Sıkı tedbirlerin uygulandığı Fransa, İspanya ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde günlük vaka artışlarında düşüş gözlenirken, Almanya'da da önlemlerle yeni vaka dinamiğinin kırıldığı açıklandı.Salgın konusunda "Rahatlamayın" denildi.Son 24 saatte 29 bin 163 yeni vaka tespit edildi.Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor.Morglar doluyor" uyarısı yapıldı.Brezilya'da 216, Meksika'da 319 kişi daha öldü.Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.Kamusal yaşam asgariye indiriliyor.