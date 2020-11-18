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Kovid gelişmeleri: Avrupa ikinci dalgayı kırdı

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Kovid gelişmeleri: Avrupa ikinci dalgayı kırdı
Toplam vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı. 1 milyon 332 bin 328 kişi öldü.
Avrupa: Sıkı tedbirlerin uygulandığı Fransa, İspanya ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde günlük vaka artışlarında düşüş gözlenirken, Almanya'da da önlemlerle yeni vaka dinamiğinin kırıldığı açıklandı.
DSÖ: Salgın konusunda "Rahatlamayın" denildi.
Hindistan: Son 24 saatte 29 bin 163 yeni vaka tespit edildi.
Kazakistan: Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor.
Rusya: "Morglar doluyor" uyarısı yapıldı.
Latin Amerika: Brezilya'da 216, Meksika'da 319 kişi daha öldü.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.
Avusturya: Kamusal yaşam asgariye indiriliyor.
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Kovid gelişmeleri: Avrupa ikinci dalgayı kırdı
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