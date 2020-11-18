Kovid gelişmeleri: Avrupa ikinci dalgayı kırdı

Toplam vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı. 1 milyon 332 bin 328 kişi öldü.
Avrupa:
Sıkı tedbirlerin uygulandığı Fransa, İspanya ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde günlük vaka artışlarında düşüş gözlenirken, Almanya'da da önlemlerle yeni vaka dinamiğinin kırıldığı açıklandı.
DSÖ:
Salgın konusunda "Rahatlamayın" denildi.
Hindistan:
Son 24 saatte 29 bin 163 yeni vaka tespit edildi.
Kazakistan:
Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlanıyor.
Rusya: "
Morglar doluyor" uyarısı yapıldı.
Latin Amerika:
Brezilya'da 216, Meksika'da 319 kişi daha öldü.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.
Avusturya:
Kamusal yaşam asgariye indiriliyor.