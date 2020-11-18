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Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi

'de yapılan seçimlerde Kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yeniden 'yi aday gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 22:49 Son Güncelleme: 18.11.2020 22:50 ABONE OL
Nancy Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi

Ülkede 3 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde çoğunluğunu korumayı başaran Demokrat Partinin Yönetim Kurulu, ocak ayında başlayacak yeni dönemdeki önemli görevler için adaylarını belirledi.

Yapılan gizli oylamada, mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu koltuğa adaylık için tek başına girdiği yarışı kazandı.

Nancy Pelosi'nin görevine başlayabilmesi için ocak ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılacak oylamada toplam 435 vekilin 218'inin oyunu alması gerekiyor.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde Temsilciler Meclisinin koltuklarının tamamı için oy kullanılmış, Demokratlar 219 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlamıştı.

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Nancy Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
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