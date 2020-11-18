Pentagon Müslümanların bilgilerini satın almış

ABD ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden insanların ayrıntılı hareket verilerini satın aldığı öne sürüldü. Vice sitesinin haberine göre teknoloji birimi Motherboard, kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricilerle yapılan görüşmeler ve teknik analizler yoluyla ABD ordusunun, konum verilerini elde etmek için Babel Street ve X-Mode adlı iki ayrı şirket üzerinden veri akışı yaptığını ortaya çıkardı. Haberde, terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı'nın, denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına yardımcı olmak için Babel Street'e ait uygulama Konum (Locate) X'e erişimi satın aldığı kaydedildi.USSOCOM sözcüsü Tim Hawkins'in Locate X'in verilerin satın alma işlemini onayladığı belirtilen haberde, "Yazılıma erişimimiz denizaşırı özel operasyon kuvvetleri görev gereksinimlerini desteklemek için kullanılıyor" açıklamasına yer verildi. Haberde ABD Vergi Dairesi'nin de diğer aracılar üzerinden konum erişim verilerine ulaşmak için satın alımlar yaptığı iddia edildi. Veri satışı yapan telefon uygulamaları arasında namaz vakitleri başta olmak üzere dini ihtiyaçlar için kullanılan "Muslim Pro" ve "Kuran" gibi uygulamaların da yer aldığına vurgu yapıldı. X-Mode'a veri akışı gönderen uygulamalardan Muslim Pro'nun Android ve iOS kullanıcıları tarafından 98 milyon kez indirildiğine işaret edildi.ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin Kovid-19 aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir" dedi. Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek" dedi.