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ve BioNTech ne zaman ’ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır?

ve BioNTech'in ürettiği tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken aşının uygulanacağı tarih de merak konusu haline geliyor. BioNTech firmasının Ceo'su Uğur Şahin yaptığı son açıklamada aşının uygulanacağı tarihi de bildirdiği biliniyordu. Peki, Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman 'ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

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Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır?

Corona virüsü aşısının 'ye ne zaman geleceği gibi birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında ülkemizde görülen ve son dönemde artan vakalarla koronavirüs salgının sona ereceği o tarih iple çekilirken yaşanan bu umutlu gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem taşıyor. Peki, ve BioNTech ne zaman Türkiye'ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

PFIZER VE BIONTECH ŞİRKETLERİNİN ÜRETTİĞİ CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK? CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm dünyada koronavirüs salgınına yönelik ilaç ve aşı çalışmaları sürerken geçtiğimiz haftalarda Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak ürettiği corona virüs aşısı dünyanın gündemine oturmuştu. Yüzde 90'ın üstünde olumlu sonuç alınan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan bu ilacın ne zaman uygulamaya geçeceği ise merak ediliyor…

Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır?

CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN 'YE GELECEK?

Almanya'nın Mainz kentinde eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. , geliştirdiği aşıda Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Prof. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturup ortağı 'ı devre dışı bırakacak.

Ancak henüz aşının geleceği tarih için resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan Prof. Dr. bir sonraki kış dünyanın normale döneceğini ifade etmişti...

DOZ SAYISINI GÖRÜŞMELER BELİRLEYECEK

Şahin'in, Türkiye ve Almanya'ya bu şekilde ayrıcalık tanıdığı ve önümüzdeki günlerde bu iki ülkeye verilebilecek doz sayısını yapılacak görüşmelere göre belirlemesi bekleniyor bunun yanı sıra BioNTech'in, yaklaşık iki ay önce kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ancak saldırıda BioNTech'in koruma önlemleri sayesinde bilgilerin çalınmadığı öğrenildi. FRANKFURT

Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır?

AŞIYA GÜVEN TAM!

Klinik deneylerde elde edilen başarıya değinen Prof. Şahin, "Geliştirdiğimiz aşının virüsün başını ezip, 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden eminim. Bu aşının salgını bitireceğine inanıyorum" diye konuştu.

VİRÜS BULAŞMAYACAK

Prof. Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi. Şahin, aşının birden fazla şekilde virüse saldırdığını belirtti. Aşının etkinliğiyle ilgili bazı önemli soruların önümüzdeki haftalarda yanıtlanabileceğini söyleyen Şahin, "Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtı ise bir yılı bulabilir" dedi, ancak bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi.

VİRÜSÜ YENECEĞİZ

Şahin, "Eğer soru, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım 'evet' çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır" dedi. Deneme sonuçları açıklanıncaya kadar aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz" dedi

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Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman Türkiye’ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır?
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