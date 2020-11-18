Corona virüsü aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği gibi birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında ülkemizde görülen ve son dönemde artan vakalarla koronavirüs salgının sona ereceği o tarih iple çekilirken yaşanan bu umutlu gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem taşıyor. Peki, Pfizer ve BioNTech corona virüsü aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Corona virüsü aşısı ne zaman yapılır? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

PFIZER VE BIONTECH ŞİRKETLERİNİN ÜRETTİĞİ CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK? CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm dünyada koronavirüs salgınına yönelik ilaç ve aşı çalışmaları sürerken geçtiğimiz haftalarda Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak ürettiği corona virüs aşısı dünyanın gündemine oturmuştu. Yüzde 90'ın üstünde olumlu sonuç alınan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan bu ilacın ne zaman uygulamaya geçeceği ise merak ediliyor…