Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Anlaşmaya uymazsa Ermenistan intihar eder

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a ilişkin anlaşmayı reddetmesi halinde bunun 'intihar' olacağını bildirdi. Karabağ'da 5 ardından da 2 rayonun Azerbaycan'a verilmesi konusunun geçmişte sürekli dile getirildiğini anlatan Putin, Rusya'nın 2013'te Karabağ meselesine barışçıl çözümü başlatacak koşulları ortaya koyduğunu aktardı. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ı tek taraflı olarak destekledi. Bu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının jeopolitik sonuçları. Biz bu konuda hep genel konuşuyoruz. Ama aslında genel bir konu değil. Azerbaycan, bağımsız, egemen bir ülke. Azerbaycan, kendisine uygun müttefikleri seçme hakkına sahip. Hiç kimse Azerbaycan'ı bu konuda engelleyemez" diye konuştu.