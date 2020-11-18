Rusya’da son 24 saatte 20 bin 985 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 985 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 998'e ulaştı.

BİR GÜNDE 456 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 985 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 998'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 456 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 34 bin 387'ye ulaştığını açıkladı.

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