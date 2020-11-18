Son dakika haberi: 'Corona virüsün yeni mutasyonu ile karşı karşıyayız' Çin'den gelen corona virüse benzemiyor

Son dakika haberi: Dünya genelinde 56 milyona yakın vaka görülen corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ateş, öksürük ve koku kaybı gibi belirtiler ile ortaya çıkan corona virüsün yeni bir mutasyonu ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi.İşte son dakika haberin detayları...
YENİ MUTASYON
Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Sibirya'da yeni bir koronavirüs mutasyonu ile karşı karşıya olduklarına dair veriler elde ettiklerini söyledi.
Popova Kovid-19 ile ilgili bir sempozyumda, "S proteininde gördüğümüz belirli değişiklikleri ve Sibirya bölgesindeki 9 saf numunede tespit edilen diğer verileri karşılaştırdığımızda elde ettiğimiz sonuç, bölgenin belirli mutasyonlarla kendi (koronavirüs) varyantını oluşturduğunu varsaymamıza izin veriyor" dedi.
Yeni koronavirüsteki genetik değişikliklerin incelenmesinin Vektör Merkezi'nin ilk günlerinden beri yürüttüğü önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Popova, bugüne kadar yeni koronavirüsün 1215 numunesinin tam genom sıralamasının tespit edildiğini, bazılarının uluslararası veri tabanlarında yer aldığı bilgisini verdi.
CORONAVİRÜS AŞISININ ETKİNLİĞİNİ ETKİLER Mİ?
Popova, Sibirya'nın Vector Institute tarafından geliştirilen Rusya'nın ikinci COVID-19 aşısının kayıt sonrası denemelerinin devam ettiğini doğruladı. Yetkililer geçen hafta bunların geçen Pazar günü başlayacaklarını söylediler. Vector Institute'un genel müdürü Rinat Maksyutov, koronavirüs mutasyonlarının aşının etkililiğini etkileyemeyeceğini söyledi.
'RUSYA'DA BUGÜN YAYILIMI SÜREN KORONAVİRÜS TÜRÜNÜN KÖKENİ BATI AVRUPA'YA DAYANIYOR'
Rospotrebnadzor Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, yabancı ülkelerden ve Rusya'dan gelen koronavirüs genomlarının analizi, ilkbaharda Batı Avrupa'dan büyük ölçüde g varyantı olarak adlandırılan yeni bir mutasyonunun türünü aldığımızı gösteriyor. Virüs Rusya'ya birçok Avrupa ülkesinden geçmiş, Çin'den gelen mutasyona uğramış herhangi bir virüs tespit edilmedi."
'ÇIKIŞ NOKTASI ÇİN OLABİLECEK VİRÜS TÜRÜ ŞU AN RUSYA'DA YAYILIMDA DEĞİL'
Popova'ya göre bu senenin başlarında Çin'den gelmiş olabilecek genom dizilimleri değişmiş virüslerin, şu anda Rusya'da yayılımda olmadığı anlamına geliyor. Rospotrebnadzor Başkanı ayrıca, Rusya'da bugün g varyantı dışında Avrupa'dan gelmiş yeni koronavirüs mutasyonuna rastlanılmadığını söyledi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ...
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.