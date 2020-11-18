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Son dakika haberi: İHA'larla tespit edildiler! 8 /’li terörist etkisiz...

Son dakika: 'ndan yapılan açıklamada; Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 /’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:40 Son Güncelleme: 18.11.2020 17:10 ABONE OL
Son dakika haberi: İHA'larla tespit edildiler! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA'larla tespit edildiler! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz

KAZDIKLARI TÜNELDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi. Ayrıca operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.

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Son dakika haberi: İHA'larla tespit edildiler! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz...
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